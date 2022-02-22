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22.02.2022 18:41
Рубрика: Общество

В храмах Кубани организовали сбор помощи для беженцев с Донбасса

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Во всех храмах Екатеринодарской и Кубанской епархии организовали сбор помощи для беженцев с Донбасса. Оставляя пожертвования в благотворительных ящиках, многие жители Краснодарского края и заявляют о своей готовности дать приют спасшимся от обстрела семьям.
Собранные храмами Кубани продукты уже отправились в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донбасса. Фото: Владимир Аносов/ РГ Собранные храмами Кубани продукты уже отправились в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донбасса. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Собранные храмами Кубани продукты уже отправились в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донбасса. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Из Краснодара в Ростовскую область уже отправили первые фуры с предметами личной гигиены и продуктами длительного хранения - консервами, крупами, макаронами, сгущенным молоком.

Фото: Александр Корольков/РГ
Москвичи выстроились в очереди к пунктам сбора гуманитарной помощи

На призыв епархии откликнулись и два завода из Горячего Ключа, предоставившие 4,6 тонны питьевой воды. Ее уже привезли в Ростов-на-Дону и Шахты, где сегодня развернуты палаточные лагеря с пунктами временного размещения беженцев. Такая же партия воды поступит к ним и перед выходными.

- Сейчас совместно с отделом по социальному служению Ростовской-на-Дону епархии готовится расширенный список вещей, необходимых беженцам. Это не только предметы первой необходимости, но и памперсы для маленьких деток, влажные салфетки. Знаю, что родители просят игры для своих детей-школьников, чтобы как-то занять ребят в полевых условиях, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Димитрий Болтонов.

Гуманитарные наборы для людей будут формироваться на местах. При этом прием пожертвований в кубанских храмах продолжится.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Обострение ситуации в Донбассе

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