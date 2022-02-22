В Крыму построят 24 канализационных очистных станции

За предстоящие три года Крым решит большую часть проблем, связанных с устаревшими станциями очистки стоков в приморской полосе. На эти цели государство выделило свыше 50 миллиардов рублей. Три из 24 канализационных очистных станций (КОС) завершены, на них идет наладка оборудования и передача технической документации. На девяти работы идут полным ходом, еще 10 находятся на стадии проектирования. Оставшиеся две в ближайшее время выставят на конкурс.

В южнобережном поселке Кацивели местная КОС уже давно работает на пределе возможностей. Как и большинство сооружений такого типа, ее построили около полувека назад. Окружающие курортные поселки, замкнутые на этой КОС, значительно разрослись.

- Я здесь работаю с начала 2000-х, - рассказал сотрудник КОС "Кацивели" Владимир. - Тогда насосы откачки включались один раз в трое суток. Сейчас они работают с полуторачасовым перерывом, а летом в пик сезона мы их вообще не выключаем.

Новая КОС будет обслуживать не только Кацивели, но и соседнюю Понизовку, а также Голубой Залив. Запланированный объем - 2,5 тысячи кубометров стоков в сутки - должен обеспечить перспективу развития этих приморских курортов.

Новая станция расположится рядом со старой на площади 0,3 гектара. Цена контракта - свыше 850 миллионов рублей. Работы здесь на начальной стадии. Строители выравнивают и огораживают участок, сносят деревья. Пришлось срубить 350 краснокнижных, включая фисташку и можжевельник. Подрядчик уже внес за это оплату в мэрию Ялты и высадил молодые саженцы. Когда строительство завершится, устаревшее оборудование и строения демонтируют. Все новое разместится в большом здании размером 54 на 25 метров.

Чтобы не доставлять неприятностей местным жителям и гостям курорта, помещения обеспечат звукоизоляцией и вытяжной вентиляцией. Технология и степень очистки предусмотрена стандартная для таких сооружений.

- На выходе вода будет очищена до уровня три миллиграмма примесей на литр, - рассказал руководитель проекта от службы заказчика ГКУ "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" Владимир Шемшадов. - Такая вода подходит для рыборазведения. Ее будут сбрасывать в море на расстоянии 400 метров от берега на глубине 40 метров.

Если в Кацивели КОС, хоть и с трудом, но еще справляется с нагрузкой, то в поселке Малореченское, что между Алуштой и Судаком станция очистки давно потонула в стоках. В 70-х годах ее построил завод "Криворожсталь", у которого здесь была база отдыха. КОС емкостью 300 кубометров стоков в сутки строили для двух пятиэтажек в поселке.

- Сейчас в курортный сезон мы имеем здесь 1500-2000 кубометров стоков в сутки, - говорит директор алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Юрий Панасенко. - Станция не способна справиться с таким объемом, поэтому несколько лет назад мы перестали выдавать разрешения на техприсоединение к канализации.

Еще в украинское время каждое лето здесь фиксировали сезонную вспышку кишечной инфекции и в разгар купального сезона закрывали пляж. Потом начали строить новые очистные, но так и не завершили - кончились деньги. Теперь подрядчик вынужден начинать строительство очистных с демонтажа долгостроя. На современные КОС, которые будут обслуживать Малореченское и соседний поселок Солнечногорское, государство выделило 1 миллиард рублей. Станция рассчитана на прием 3000 кубометров стоков в сутки. В случае, если этот объем будет исчерпан, возможно сооружение второй очереди.

- Самое главное, что новые КОС открывают инвестиционные перспективы для курортных поселков, - говорит Юрий Панасенко. - Вокруг много свободной земли, бизнесмены готовы строить здесь здравницы, и уже сейчас, когда началось строительство новой КОС, у нас появится возможность выдавать им разрешение на техприсоединение к канализации.

В Малореченском КОС находится в отдалении от поселка, в верхней точке. Поэтому нечистоты туда будут качать насосы, а очищенная вода самотеком отправится вниз к глубоководному выпуску в море. Под поселком на глубине пяти метров проложат тоннель длиной 1,6 километра, по которому и будут стекать воды. В этом и других типовых проектах не предусмотрены пруды-накопители, которые бы позволили использовать очищенные стоки для коммунальных нужд поселков.

Между тем

Строительство КОС завершено в поселках Орджоникидзе и Оленевка и в городе Саки. До конца 2023 года очистные станции должны быть построены в поселках Кацивели, Санаторное, Форос, Морское, Коктебель. В Миндальном (Судак), Симеизе, Партените, Николаевке, Гурзуфе, Черноморском, Красногвардейском, Малореченском, Малом Маяке, Алуште, Ленино, Евпатории, Отрадном, Приморском, а также Бондаренковские КОС (Керчь) и на мысе Ильи (Феодосия) срок окончания строительства - 2024 год.