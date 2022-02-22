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22.02.2022 23:15
Рубрика: Общество

В Крыму собрали более 50 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Жители Республики Крым и Севастополя направили в республики Донбасса 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил крымский политолог Сергей Мельничук.

По его словам, такой объем помощи - "яркое доказательство близости наши народов", которые связывают общая история, культура, язык, традиции.

Замдиректора ГАУ РК "Ресурсный центр" Наталья Мартынец рассказала, что волонтеры и представители общественных организаций Крыма организовали сбор продуктов и вещей, ежедневно необходимых в быту для тех, кто вынуждено покинул свои дома в Донецке и Луганске. Так в ближайшее время, как отметила она, из Крыма в Ростовскую область отправится более 20 тонн гуманитарной помощи: продуктов и товаров первой необходимости, одежды, канцелярских товаров и других - всего того, что передали крымчане из 24 городов.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что от всего сердца поддерживает историческое решение президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.Также, поддерживая решение главы государства, крымчане объединились в соцсетях жители под хештегами #МыВместе и #ВремяПомогать для организации сбора гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР. В административных центрах муниципалитетов организовали точки сбора гуманитарной помощи. Туда жители полуострова несут продукты питания, вещи, предметы личной гигиены и первой необходимости.

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