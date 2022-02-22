В Майкопе телефонный мошенник похитил у пенсионерки 2,3 млн рублей

В столице Республики Адыгея полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 64-летняя местная жительница.

По информации пресс-службы МВД по региону, женщина наткнулась в интернете на сервис, предоставляющий возможность вкладывать средства в электронные торги и таким образом получать доход. В течение месяца мошенники под различными предлогами убеждали ее в баснословной прибыльности вклада. В итоге, окончательно потеряв бдительность, женщина перечислила более двух миллионов рублей на указанные счета.

Полиция Адыгеи предупредила жителей о схемах обмана на интернет-сайтах объявлений. В первом случае аферист, разместив на ресурсе информацию о продаже какого-либо товара или об оказании услуги, в ходе беседы с потенциальным покупателем требует стопроцентную предоплату. И после этого исчезает.

Во втором - мошенник уже сам звонит владельцу объявления под видом покупателя, выясняет у него данные банковской карты. Для того чтобы обезопасить себя, нельзя сообщать посторонним реквизиты банковской карты, ПИН-код и пароли доступа из СМС-сообщений. Необходимо остерегаться слишком выгодных предложений.