В Сочи пресекли незаконную продажу 49 боевых наград времен ВОВ

В Сочи из незаконного оборота изъяли 49 государственных наград времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе мэрии.

- В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом государственных наград в городе Сочи УФСБ по Краснодарскому краю совместно с УВД Сочи в рамках уголовных дел по признаками преступления, предусмотренных статьей 324 УК РФ, из незаконного оборота изъято 49 наград времен Великой Отечественной войны, которые, согласно заключениям экспертов Минкультуры России, являются подлинными и представляют культурную ценность, - рассказал первый заместитель начальника УФСБ по Краснодарскому краю - начальник службы в городе Сочи генерал-майор Виктор Шаменков.

В числе наград - боевые ордена Отечественной войны I и II степеней, ордена Красной Звезды и Красного Знамени, десять медалей "За отвагу", медали "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы". Также были установлены ветераны, награжденные изъятыми орденами и медалями. К сожалению, никто из них не дожил до наших дней.

- Историческая память народа для всех нас священна, особенно если она касается Великой Отечественной войны! - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - За каждой этой наградой стоит человеческая судьба, пролитая кровь, военный подвиг. И когда злоумышленники пытаются превратить все это в товар, предмет купли продажи возмущению и негодованию нет предела.

Мэр города-курорта поблагодарил всех, кто принимал участие в этой важной миссии по восстановлению исторической справедливости.

- Почти 77 лет назад закончилась Великая Отечественная война, - отметил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. - В наше время общественная ценность этих орденов и медалей, в особенности для молодых людей, возрастает кратно. Сейчас личные награды приобрели новый смысл. Они становятся символами национальной гордости, государственности, патриотизма.

УФСБ по Краснодарскому краю передало награды представителям Сочинского военного комиссариата, где подготовят сопроводительные документы и направят переданные государственные награды в Центральный архив Министерства обороны России в Подольске.

Далее специалистам архива предстоит кропотливая работа по поиску наследников, которым они будут возвращены как память. Если же родственников найти не удастся, государственные награды будут отправлены на хранение в Центральный музей Вооруженных Сил России на Поклонной горе.