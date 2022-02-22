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22.02.2022 15:07
Рубрика: Происшествия

В Сочи врачу дали условный срок за торговлю сертификатами о вакцинации

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Заведующего отделением общей практики сочинской городской поликлиники №3 приговорили к условному сроку за то, что он внес сведения о вакцинации двоих жителей курорта от COVID-19 без самой прививки. За это он получил от них 8 и 4 тысячи рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, мужчина признал вину.

- На подсудимого были возложены обязанности по внесению данных о вакцинации населения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В августе 2021 года он внес заведомо ложные сведения о введении им препарата процедуры для получения сертификата о вакцинации COVID-19, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд Хостинского района Сочи признал заведующего больничным отделением виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве. Мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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