Как будут тестировать и прививать от COVID-19 беженцев на Урале

На Среднем Урале объяснили, как будет проходить тестирование на коронавирус и вакцинация людей, эвакуированных из ДНР И ЛНР. Как рассказал на брифинге оперштаба региона заместитель губернатора Павел Креков, прививка будет добровольной, а вот тест обязателен для каждого.

По словам чиновника, в области есть запас из пятисот тысяч доз вакцин. В основном, это "Спутник V". Любой приехавший, который желает сделать прививку, получит ее, это не создаст угрозы возникновения дефицита препарата. Процесс, скорее всего, организуют выездным способом - то есть, бригады будут прибывать из ближайшей к месту размещения больницы.

Вместе с этим Криков отметил, что вакцина для детей в первую очередь будет предоставляться свердловчанам. По его словам, за последние несколько дней родители 12 тысяч детей изъявили желание привить их, поэтому медики будут работать именно с этими обращениями, а потом пойдет речь о вакцинации всех остальных.

Организованные группы должны проверять на коронавирус в месте отправления и в месте прибытия. В Свердловской области для тестирования используют ПЦР и экспресс-средства.

По данным опершатаба, за последние сутки выявлено 3667 случаев заболевания. Всего с начала пандемии насчитывается 323 712 заболеваний. Госпитализировано 729 человек, выздоровело - 1122. Всего с болезнью справились 211 319 свердловчанина. Умерли еще восемь пациентов. Жертвами пандемии за все время распространения болезни стали 10 212 уральцев.