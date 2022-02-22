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22.02.2022 10:16
Рубрика: Происшествия

На Урале мужчина расстрелял из ружья двух сотрудников железной дороги

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента на станции Карталы, где мужчина застрелил из ружья сотрудницу железной дороги и тяжело ранил еще одного работника. Установлено, что преступление совершил супруг погибшей.

- Вчера вечером подозреваемый вошел в здание производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта, где на почве личных неприязненных отношений из гладкоствольного ружья 12-го калибра застрелил свою 34-летнюю супругу,- сообщили в пресс-службе следственного управления СК на транспорте. - На звуки выстрелов прибежал 48-летний железнодорожник, который попытался остановить нападавшего, однако также получил ранение.

Женщина скончалась на месте еще до приезда "скорой", второй пострадавший с ранением в голову госпитализирован.

Местонахождение нападавшего было установлено по горячим следам. Он сейчас находится в медучреждении под усиленной охраной. Что стало причиной расправы, предстоит выяснить следствию.

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Следователи и криминалисты изъяли на месте происшествия образцы, по которым будет назначен ряд необходимых экспертиз. Для координации работы правоохранительных органов на месте преступления работает Карталинский транспортный прокурор. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

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