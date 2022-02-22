На Урале школьники избили девятилетнюю девочку и бросили ее в сугробе

В Челябинской области организована проверка инцидента на школьном дворе, где двое одноклассников избили девятилетнюю девочку и бросили ее лежать в снегу. Личности участников ЧП установлены.

О драке мать пострадавшей рассказала в одном из пабликов, пояснив, что девочка восемь минут лежала без сознания, пока учительница не растормошила ее, а потом отправила домой, не вызвав "скорую".

"На нас было написано встречное заявление о том, что моя дочь сама била мальчиков", - сказала мать девочки.

- Личности участников инцидента установлены, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Проводится проверка, в том числе и в отношении родителей этих детей. В школе организованы профилактические мероприятия.

Добавим, что инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Теперь правоохранительным органам предстоит установить причину конфликта и его зачинщиков.