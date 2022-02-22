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22.02.2022 09:33
Рубрика: Власть

Тюменские депутаты назначили председателя, его заместителя и аудиторов Счетной палаты

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
На февральском заседании депутаты Тюменской городской Думы VII созыва назначили руководителя Счетной палаты города, его зама и аудиторов.
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

Процедура стала необходимой в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". Согласно новшествам председатель, зампредседателя и аудиторы отныне отнесены к лицам, замещающим муниципальные должности. Ранее они являлись муниципальными служащими.

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- Теперь для специалистов Счетной палаты будет иной порядок трудоустройства, предполагающий заключение новых контрактов, - пояснил председатель гордумы Евгений Заболотный.

Предложения по кандидатурам вынес Евгений Борисович. Место главы на ближайшую пятилетку занял Владимир Казанцев, который, к слову, работает на этом посту уже 13 лет. Его заместителем стала Ирина Редикульцева. Аудиторами назначили Марину Образцову, Ольгу Кембель, Гузель Колбаеву.

Депутат Альбина Селезнева отметила, что работа у этих специалистов поставлена хорошо. Спикер Думы напомнил, что команде палаты надо не только замечать недостатки, но и предупреждать их, вовремя подсказывая, как заполнять документы, отчитываться по ним.

Отчет о деятельности Счетной палаты за 2021 год планируется рассмотреть на мартовском заседании Думы.

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