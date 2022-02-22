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22.02.2022 04:07
Рубрика: Общество

Только каждый третий подросток ходит в школу с удовольствием

Текст: Елена Мационг
У 88 процентов детей в возрасте 12 лет достаточно денег на карманные расходы. У 95 процентов есть дома выход в интернет. Все без исключения обеспечены мобильными и не испытывают нужды в одежде и обуви. Но при этом только каждый третий подросток признается, что с удовольствием ходит в школу и рад общению с одноклассниками.

Таковы данные международного научного исследования субъективного благополучия детей Сhildren'sWorld ("Детский мир"). Россия стала одним из 35 государств, принявших в нем участие. В нашей стране на вопросы отвечали около 2000 детей в возрастных группах 10 и 12 лет из Тюменской области, Югры и Ямала.

Почему дети не любят ходить в школу, что не так во взаимоотношениях с одноклассниками? Об этом наш разговор с руководителем исследования с российской стороны, доцентом Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета Жанной Брук.

Жанна Юрьевна, может, исследование проводилось в не самых благополучных школах? Почему почти 70 процентов детей не любят учителей и одноклассников?

Жанна Брук: Нет, мы приходили в хорошие школы, как городские, так и сельские, с сильным педагогическим составом, общались со вполне нормальными детьми. И знаете, показательно, что подавляющее большинство детей и подростков при общем недовольстве школой полностью удовлетворены знаниями, которые им дают учителя. 40 процентов поставили 10 из 10 баллов при ответе на этот вопрос. У остальных оценка чуть ниже, но тоже довольно высокая. Кроме того, дети высоко оценивают свои перспективы после окончания школы.

Причем, очень интересно сравнивать результаты исследования в других странах. Знаете, где уровень удовлетворенности школой оказался выше всего? В Албании. Прямо скажем, не самая благополучная и безопасная страна. Следом идут Бангладеш, Индия, Непал. Там вообще дети часто учатся в палатках, и сидят прямо на земле.

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Мы же на 31 строчке из 35. Рядом с нами Гонконг, один из городов с самым высоким уровнем жизни, и один из крупнейших финансовых центров мира. Соседствуют с нами в рейтинге и страны Европы - Польша, Германия, Венгрия. На последней строчке Уэльс (Великобритания). Так что ответ на вопрос, почему дети не любят ходить в школу, не самый простой.

Почему так?

Жанна Брук: Причин, на мой взгляд, целый комплекс. Одна из них в том, что дети сегодня утрачивают навык живой коммуникации, они погружены в гаджеты.

Мария Осорина, российский психолог, провела небольшой эксперимент: группе ребят предложили поиграть "в резиночку", и дети не смогли, потому что не понимали, как им друг с другом взаимодействовать. Часто у детей возникают серьезные трудности при общении офлайн.

Еще одна причина в том, что за последние годы очень сильно упал статус учителя в обществе. Ребенок идет в школу уже с заведомой установкой, что педагог для него не такой уж и авторитет, его слово мало что решает. И это не удивительно, когда льется постоянный негатив в отношении школы и учителей, сыплются бесконечные разоблачения. Ребенок понимает, что чуть что - и на выручку ему ринутся родители, позвонят в департамент по образованию, и с учителем там разберутся, даже если школьник не совсем прав.

Ну и третью причину обозначили сами дети в своих ответах. Им хочется, чтобы с ними просто по-человечески поговорили. Спросили, ну ты как? Как у тебя сегодня дела? Может, тебе в чем-то помочь?

Понимаете, детям не хватает чисто человеческого понимания, участия. И это, на мой взгляд, главное. Исследование очень наглядно показало, что истинное благополучие почти никак не связано с благополучием материальным.

Не случайно в лидерах оказались не самые финансово развитые страны. По всей видимости, там как раз не утрачена та самая живая эмоциональность, которой нам, вполне благополучным, сегодня так не хватает. Так что далеко не всегда самые богатые оказываются самыми счастливыми.

Интересно, а учителя с желанием идут в школу?

Жанна Брук: В рамках этого исследования мы опрашивали только детей. Но есть исследование и по благополучию педагогов.

Учителя так же, как и дети, не чувствуют себя в школе в безопасности. Имеется в виду безопасность психологическая. И если дети опасаются буллинга, травли, то педагоги - давления свыше. Они чувствуют свою незащищенность, многие понимают, что им не к кому обратиться за помощью в сложных ситуациях.

К слову, учителя сами признают, что у них просто не остается времени на общение с детьми. Урок, за ним сразу следующий, проверка работ, а тут уже наступает вторая смена. И такая гонка до бесконечности.

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Сколько детей признались, что их травят в школе?

Жанна Брук: В исследовании были такие вопросы, как "обзывали ли тебя?", "ударяли ли хоть раз?", "тебя игнорировали твои одноклассники?". Половина детей призналась, что да. И был еще такой важный момент: при ответе на эти вопросы часть написала "не знаю". Но ребенок не может не помнить или не знать, ударяли его или нет, обзывали или нет. Вероятнее всего, это такой способ психологической защиты, он старается мысленно перевернуть эту страницу, ему больно об этом говорить и вспоминать. Или это - уход от ответа, что можно приравнять к ответу "да".

А как дети себя чувствуют дома?

Жанна Брук: Вот дома детям, судя по их ответам, очень хорошо. Более 90 процентов в целом удовлетворены тем, как у них складываются отношения с близкими. Дети поставили 7 и более баллов из 10, отвечая на вопросы "Чувствуете ли вы себя дома в безопасности?" и "Заботятся ли о вас родители?". К слову, судя по ответам, многие живут еще и с бабушками, дедушками; многодетных семей не так много, в основном - с одним-двумя детьми.

А чего все-таки не хватает тем, кто не поставил высокие оценки?

Жанна Брук: Родители часто не слышат детей, не считаются с их мнением, принимают решения за них. Родители видят свою задачу в том, чтобы обеспечивать детей, но не интересуются их внутренним миром, мало проводят с ними времени. К слову, часто именно отсюда идет и чрезмерное увлечение гаджетами, ребенок уходит в другую реальность, когда его не слышат и не хотят с ним считаться. В телефоне он получает информацию, но живого эмоционального участия не чувствует. Виртуальный мир не дает обмена эмоциями, не дает ощущения настоящей жизни.

Очень показательно, что многие из детей написали в анкетах, что им скучно. Сегодня это проблема современности. Ведь что значит скучно? Это тоже следствие эмоциональной неудовлетворенности. Когда ничего не интересно, ничего не хочется.

Ефим Аронович Аркин, наш российский психолог, очень точно на этот счет подметил: "Родители слишком часто вмешиваются в жизнь детей, но, к сожалению, слишком редко ею интересуются". Как показали данные исследования, благополучными дети себя чувствуют в тех семьях, где родители стараются проводить с ними как можно больше времени.

Абсолютно точно сказала писательница Эстер Селсдон: "Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени".

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