Умер заслуженный артист России Владимир Кабалин

"Взрывной темперамент и сумасшедшая самоотдача", - таким будут помнить коллеги по театральным подмосткам Владимира Николаевича Кабалина, который скончался 18 февраля на 75 году жизни.

Как говорят в Екатеринбургом ТЮЗе, которому заслуженный артист России отдал 45 лет, он буквально жил на сцене, для него не было компромиссов - ни в жизни, ни в игре.

Его роли стали яркими страницами театральной истории - Иуда в постановке по Андрееву, Лука в спектакле "Любовь, любовь, любовь" по Чехову, роли в "Похождениях бравого солдата Швейка", "Вишневом саде" и многие, многие другие.