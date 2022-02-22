Уральцам из санаториев, куда приедут беженцы, предложат компенсацию

Жителям Свердловской области, которых раньше срока выписали из санаториев, где они приходили реабилитацию, предложат компенсацию. Преждевременное прекращение лечения связано с тем, что объекты готовят для размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР людей,

"Речь, в частности, идет о больнице восстановительного лечения "Липовка". Там находилось несколько десятков человек", - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Каждому пациенту в ближайшие 2-3 дня предложат альтернативный вид реабилитации - в зависимости от заболевания, с которым он лежал в Липовке. Уральцы смогут закончить курс лечения или реабилитации после коронавирусной инфекции в других санаторно-курортных организациях или больнице.

Вообще в области рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые будут определяться, в том числе в зависимости от эпидстатуса прибывающих.

Напомним, накануне были открыты пункты сбора гуманитарной помощи, и многие местные жители уже заявили о готовности предоставить вещи и принять у себя людей, вынужденно оставивших свои дома. В Екатеринбурге пункт размещен в Доме добровольцев на Крылова, 2. Подробнее о том, чем можно помочь нуждающимся, можно узнать по телефону 8 (343) 382-23-77.