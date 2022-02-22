В Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную героям фильма "Офицеры"

У входа в Екатеринбургское суворовское военное училище появилась новая скульптурная композиция. Она посвящена героям фильма "Офицеры".

Изваяние представляет собой эпизод встречи Ивана Вараввы с его друзьями супругами Алексеем и Любовью Трофимовыми, а также с их внуком Иваном.

"Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне", - сказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев на церемонии открытия.

Скульптура, по задумке, должна послужить нравственным ориентиром и примером мужества и стойкости для обучающихся в училище молодых суворовцев.

Композиция выполнена из бронзы, его авторами стал коллектив студии военных художников имени Грекова.

Справка "РГ"

"Офицеры" - советский художественный полнометражный черно-белый фильм киностудии имени Горького. Премьера его состоялась 26 июля 1971 года. Сюжет основан на пьесе "Танкисты" советского писателя Бориса Васильева. Кинокартина охватывает события начала 1920-х годов - конца 1960-х. Молодой курсант Алексей Трофимов с женой по окончании училища уезжает для прохождения службы в далекий среднеазиатский гарнизон. Там от своего командира он слышит слова, которые станут для него судьбоносными: "Есть такая профессия - Родину защищать".