Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2022 № 3 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15"

Зарегистрирован 22.02.2022 № 67407

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 22.02.2022 г.

Вступает в силу с 5 марта 2022 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295), постановляю:

Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный № 60909), от 11.10.2021 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, регистрационный № 65406), от 09.11.2021 № 29 (зарегистрировано Минюстом России 12.11.2021, регистрационный № 65801), от 04.12.2021 № 33 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, регистрационный № 66208) и от 21.01.2022 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 25.01.2022, регистрационный № 66988), согласно приложению.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2022 г. № 3





Изменения, вносимые в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15

1. Дополнить пунктами 2.5 - 2.8 следующего содержания:

"2.5. Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории Российской Федерации и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 № 452 "Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и обмена информацией о результатах таких исследований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 14, ст. 2330; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022,26 января, № 0001202201260032) (далее - постановление № 452), вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19 (далее - Справка) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Рекомендуемый образец Справки приведен в приложении к санитарным правилам.

2.6. Для оформления Справки иностранный гражданин сдает тест на антитела IgG (S-белок) в организации, осуществляющей исследования на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подключенной к системе федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (пункт 2 постановления № 452), с указанием:

фамилии, имени, отчества (при наличии);

пола;

номера документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или свидетельства о рождении иностранного гражданина;

даты рождения;

адреса электронной почты (при наличии).

2.7. Иностранный гражданин с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на специализированной странице вводит следующие идентифицирующие сведения для формирования Справки:

дата рождения;

номер документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или свидетельства о рождении иностранного гражданина;

номер заказа проведенного лабораторного исследования, который получен в организации, осуществляющей исследования на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.8. Справка автоматически формируется в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на русском и английском языке с возможностью ее направления на электронную почту иностранного гражданина либо ее выгрузки в формате PDF.".

2. Дополнить приложением следующего содержания: