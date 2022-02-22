Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
19:04 22.02.2022

Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии

Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий. Также предлагается усовершенствовать отдельные аспекты деятельности в сфере геодезии и картографии для повышения эффективности оборота пространственных данных.

Росреестр - о законных способах стать владельцем заброшенного дома и участка

"Сейчас большинство федеральных и региональных органов исполнительной власти ежедневно используют в своей деятельности геоинформационные системы и технологии. К примеру, на региональных геопорталах отображаются сведения о транспортном обслуживании населения, о социальных объектах, о туристических маршрутах и т.д. При этом единые требования к использованию таких технологий отсутствуют", - отметил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Законопроектом предлагается определить федеральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять регулирование в области геоинформационных технологий. Кроме того, уполномоченный орган должен будет разработать единые требования к программным средствам геоинформационных систем, которые используются в органах государственной власти и местного самоуправления.

Такой уполномоченный орган должно определить правительство.

Положения, предусмотренные законопроектом, будут способствовать вовлечению в экономический оборот пространственных данных, создаваемых всеми субъектами геодезической и картографической деятельности, сообщает пресс-служба Росреестра.

Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок с жильем

Сейчас читают

Жилищное право
16:24

В России изменят правила выбора управдомов

В России изменят правила выбора управдомов

Сейчас управляющую домом организацию могут выбрать 25% жильцов, однако депутаты решили, что голосовать должны не менее половины. Это именно процент не от присутствующих на собрании, а от общего количества собственников квартир. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме

ЖКХ
21.02.2022

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

На период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года предлагается ввести мораторий на повышение оплаты коммунальных услуг. Такой законопроект внесен в Госдуму. Такая инициативы вызвана ростом безработицы, ситуацию усугубляет и инфляция

Ипотека
20.02.2022

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Крупные российские банки вслед за Сбербанком проведут очередной раунд повышения ставок по ипотеке. Одна из ключевых причин - повышение ключевой ставки Банком России, поэтому ставки поднимутся и по другим видам кредитов, но при этом увеличатся и проценты по вкладам