Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии

Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий. Также предлагается усовершенствовать отдельные аспекты деятельности в сфере геодезии и картографии для повышения эффективности оборота пространственных данных.

"Сейчас большинство федеральных и региональных органов исполнительной власти ежедневно используют в своей деятельности геоинформационные системы и технологии. К примеру, на региональных геопорталах отображаются сведения о транспортном обслуживании населения, о социальных объектах, о туристических маршрутах и т.д. При этом единые требования к использованию таких технологий отсутствуют", - отметил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Законопроектом предлагается определить федеральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять регулирование в области геоинформационных технологий. Кроме того, уполномоченный орган должен будет разработать единые требования к программным средствам геоинформационных систем, которые используются в органах государственной власти и местного самоуправления.

Такой уполномоченный орган должно определить правительство.

Положения, предусмотренные законопроектом, будут способствовать вовлечению в экономический оборот пространственных данных, создаваемых всеми субъектами геодезической и картографической деятельности, сообщает пресс-служба Росреестра.