Россия эвакуирует с Украины персонал дипломатических учреждений

Там напомнили, что начиная с 2014 года не раз подвергались нападениям посольство России в Киеве и Генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове. От агрессивных провокаций пострадал Российский центр науки и культуры в Киеве, нанесен ущерб имуществу этого учреждения. Кроме того, в адрес дипломатов постоянно поступают угрозы физической расправы, есть факты поджогов их машин.

В то же время власти Украины на подобные происшествия не реагировали - "вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях", отметили в МИД РФ.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств", - заявили в министерстве, комментируя принятое решение об эвакуации.