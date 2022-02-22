Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

По итогам переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии двух стран. Российский лидер подчеркнул, что это знаменует переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень.

"Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров. И весьма символично, что декларация подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей", - заявил Путин.

Президент обратил внимание, что за прошедшее десятилетие российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось.

Согласно декларации Россия и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон. "Стороны воздерживаются от любых действий, в том числе осуществляемых через третьи государства, направленных против друг друга", - говорится в документе.

Страны намерены развивать военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран. Это заключается в углубленном взаимодействии между вооруженными силами, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Россия и Азербайджан готовы к проведению безотлагательных консультаций, если возникнет ситуация, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования.

Стороны также будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой стороны.