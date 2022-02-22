Россия способна справиться с возможными санкциями Запада

Поворот на Восток, развитие импортозамещения и поддержка собственной экономики помогут выдержать возможные санкции без существенных потерь. Об этом рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

России сейчас могут угрожать три типа санкций, предупреждает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Они могут быть направлены на финансы. Например, России теоретически могут запретить расчеты в иностранной валюте, прежде всего в долларах, допускает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Второй тип - запрет на поставки комплектующих для IT. Третий - санкции на нефтяной и газовый экспорт.

"Санкции могут вводиться в несколько раундов, - говорит директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. - Сначала мягкие ограничения в отношении конкретных людей. Затем, после прохождения всех согласований, против секторов экономики". Первыми могут пострадать банки, считает Салихов. Их будут облагать санкциями по одному.

"Нефтяной сектор вряд ли столкнется с ограничениями, разве что усилят запреты на финансирование отрасли, участие иностранцев в наших компаниях, - продолжает Салихов. - Рост цен на нефть нивелирует все ограничения по экспорту. Хотя сертификация "Северного потока-2" уже остановлена, этот проект может остаться замороженным до разрешения противоречий".

Долгосрочные негативные последствия для экономического роста от грозящих санкций вряд ли можно будет как-то парировать, добавляет Салихов. Зато стране могут помочь оперативные решения: использования мер государственной поддержки, смягчение бюджетного правила, чтобы появилась возможность проводить политику активного бюджетного стимулирования.

Для минимизации последствий введения санкций Журавлев предлагает посмотреть на Восток. В Китае и Японии есть и свободные деньги, и нужные нам технологии, они готовы покупать углеводороды.

Пока наиболее чувствительными могут оказаться технологические санкции. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить полную независимость России от зарубежной продукции к 2030 году. Но пока полное импортозамещение выглядит труднодостижимым. "Импортозамещение - это не только доступ к технологиям, но и длительное время", - говорит директор ассоциации "Консорциум "Базис"" Арсений Брыкин. По его словам, российская микроэлектроника очень зависима от импорта, даже выпуск комплектующих в стране на 95% строится на иностранных материалах.

"Зависимость есть, но она не абсолютная, - пояснили "РГ" в Минцифры. Как отмечают в ведомстве, в ряде сегментов уже сейчас есть возможность отказаться от иностранного оборудования, прежде всего, DWDM и части маршрутизаторов.

"Сейчас все будет зависеть от решений, которые принимаются не в России и повлиять на которые у нас нет возможности. Однако полагаем, что так или иначе доступ российского бизнеса к современному оборудованию и компонентам сохранится. Практика показывает, что даже под санкционным давлением возможно технологическое развитие и создание современных продуктов. Например, путем переиспользования технологий тех стран, которые не поддерживают санкции", - сообщили в ведомстве.

Чтобы минимизировать последствия возможных санкций, эксперты предлагают обратить внимание на инвестиционные и торговые возможности азиатских стран

В результате российские производители размещают производство компонентов на мощностях в Азии. По словам представителя "Байкал Электроникс", сейчас у компании TSMC готовы 150 тысяч кристаллов процессоров "Байкал" и еще 50 тысяч в производстве. И компания постоянно дозаказывает новые партии. Альтернатив такому подходу на российском рынке нет.

"Электронная промышленность ни одной страны не развивается в вакууме и роль международной кооперации в отрасли переоценить сложно", - говорит Вера Смирнова, исполнительный директор АКРП-Консорциум дизайн-центров. По ее словам, уже несколько лет отрасль в России развивается с учетом возможности новых санкций.

"Прежде всего, реализуются и разрабатываются новые меры по финансированию разработок электронной компонентной базы, модулей, аппаратуры, специального технологического оборудования. Это позволяет на основе имеющихся заделов оперативно снижать зависимость от импорта, как самой электронной промышленности, так и сфер применения ее гражданской продукции", - заявила Смирнова.

Похоже выглядят процессы, происходящие на рынке программного обеспечения, однако тут ситуация лучше. Реализация госполитики по обеспечению цифрового суверенитета была правильным стратегическим решением, отмечает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт".