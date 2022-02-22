РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах

Русская православная церковь собирается размещать и по возможности бесплатно кормить эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик в монастырях, церковных приютах, домах для мам и социальных центрах.

Для "духовного окормления" пунктов временного размещения беженцев (ПВР) в епархиях будут назначены священники, сказано в "Рекомендациях епархиям Русской православной церкви по оказанию помощи беженцам из Донбасса".

В них в частности содержатся предложения войти представителю епархии в региональный штаб по оказанию помощи беженцам и непосредственно взаимодействовать с министерствами и ведомствами региона, департаментами и организациями.

Епархиям также рекомендуют по возможности создавать свои штабы по оказанию помощи беженцам, включающие в себя представителей сестричеств и волонтерских организаций.

Беженцам рекомендовано бесплатно предоставить духовную литературу. Епархии также рекомендуется поддерживать беженцев, проживающих на частных квартирах, и помогать им в оформлении документов и поиске работы.