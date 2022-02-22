Новости

Захарова раскритиковала антироссийские санкции Запада 21:53
РФ установила дипотношения с ЛНР и ДНР 21:52
Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона" 21:43
РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах 21:37
Мурашко: После “омикрона” могут быть осложнения на сердце и нервы 21:31
Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам 21:30
Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах 21:18
Синоптик предупредил об “условном” похолодании на 23 февраля 21:15
Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве 21:00
МЧС: Поток беженцев на границе со стороны ЛДНР стал сокращаться 20:54
В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет 20:51
В Донецке совершено покушение на бывшего главу минобороны 20:28
Умер народный артист России Олег Вавилов 20:14
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением 20:13
Путин: Добро не должно быть бессильным 20:08
Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ 20:07
В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса 20:07
Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине 19:56
В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков 19:55
Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева 19:31
ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ 19:29
Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии 19:04
Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии 18:59
Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев 18:55
Застройщикам могут продлить сроки аренды земли 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 21:37
Рубрика: Общество

РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь собирается размещать и по возможности бесплатно кормить эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик в монастырях, церковных приютах, домах для мам и социальных центрах.

Для "духовного окормления" пунктов временного размещения беженцев (ПВР) в епархиях будут назначены священники, сказано в "Рекомендациях епархиям Русской православной церкви по оказанию помощи беженцам из Донбасса".

В них в частности содержатся предложения войти представителю епархии в региональный штаб по оказанию помощи беженцам и непосредственно взаимодействовать с министерствами и ведомствами региона, департаментами и организациями.

Епархиям также рекомендуют по возможности создавать свои штабы по оказанию помощи беженцам, включающие в себя представителей сестричеств и волонтерских организаций.

МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены

Беженцам рекомендовано бесплатно предоставить духовную литературу. Епархии также рекомендуется поддерживать беженцев, проживающих на частных квартирах, и помогать им в оформлении документов и поиске работы.

Общество Религия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением
Россия эвакуирует с Украины персонал дипломатических учреждений
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших