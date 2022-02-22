Штрафы за "зацепинг" вырастут в 40 раз

Ежегодно пресекаются порядка тысячи правонарушений, связанных с так называемым "зацепингом". Однако размер штрафа за проезд на крышах поездов, боковых сторонах вагонов или под вагонами составляет всего 100 рублей. Он не менялся с момента принятия первой редакции КоАП, то есть двадцать лет.

Это наказание несоразмерно общественной опасности проезда снаружи поездов, указали авторы проекта.

Предполагается, что штрафы в 2-4 тыс. рублей станут более эффективной профилактической мерой.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что данный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как самих правонарушителей, так и для добросовестных пассажиров. Шалость нередко заканчивается для "зацеперов" гибелью или серьезными увечьями.

"Чаще всего такими экстремальными поездками увлекаются подростки, и повышенный штраф призван отрезвить любителей острых ощущений и заставить родителей повнимательнее относиться к тому, как проводят свободное время их дети", - считает депутат.