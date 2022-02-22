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Стало известно, какой будет Windows 12. Главное

Текст:   Антон Благовещенский
22.02.2022,  
15:26
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Компания Microsoft работает над новой версией программной платформы Windows 12, которая станет "совсем другой операционной системой", пишет Ghacks.

По данным инсайдеров, на которые ссылается издание, Windows 12 будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton, а также учетной записи Microsoft (для версий Home и Pro).

Также в Windows 12 будут использоваться элементы Windows 10X, ориентированной на мобильные устройства.

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Отмечается, что наличие учетной записи Microsoft уже является обязательным для установки Windows 11 (версии Pro). Что касается Microsoft Pluton, то этот чип безопасности разрабатывается в сотрудничестве с AMD, Intel и Qualcomm. Его архитектура позволяет устранить ряд атак - например, даже если злоумышленник физически завладеет устройством, он не сможет удалить учетные данные, ключи шифрования и личную информацию владельца.

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Фото: iStock
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