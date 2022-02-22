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21.02.2022 21:49
Рубрика: Общество

Стартовала Всероссийская олимпиада для учеников начальных классов

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
Разгадывать загадки на подводной лодке и попасть на необитаемый остров смогут ученики 1-4-х классов, став участниками всероссийских онлайн-олимпиад для начальной школы.
В олимпиадах для "началки" ребята соревнуются не друг с другом. Их соперники - интересные задачи. Фото: РИА Новости В олимпиадах для "началки" ребята соревнуются не друг с другом. Их соперники - интересные задачи. Фото: РИА Новости
В олимпиадах для "началки" ребята соревнуются не друг с другом. Их соперники - интересные задачи. Фото: РИА Новости

Олимпиада для первоклашки - такое возможно? Вполне, если сделана она в виде захватывающего квеста, пройти который так или иначе смогут все школьники вне зависимости от уровня их знаний.

Все задания по трем предметам - русскому языку, математике и окружающему миру - объединяет общий сюжет: участники прибывают на ту самую подводную лодку, где их встречает капитан. Ребята выполняют задания, пока перемещаются по кораблю, помогают в исследованиях, выходят в открытый океан и защищают станцию от хитрого Глитча. Самые внимательные смогут найти необитаемый остров и даже побывать на нем.

Основной тур стартовал вчера с "приключений" по математике. 28 марта "откроются" задания по русскому языку, а 4 апреля станут доступны вопросы по "окружайке". Итоги - 26 апреля.

Формат интерактивного сюжетного квеста организаторы олимпиады - "Яндекс.Учебник" и Центр педагогического мастерства в партнерстве с Академией Министерства просвещения России - выбрали не просто так. По их мнению, это именно то, что нужно сегодняшним "первачкам": поколение, которое, образно говоря, родилось с гаджетом в руках, лучше принимает и понимает информацию на цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни.

Фото: Татьяна Андреева
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Например, задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций - собрать рюкзак, рассчитать бюджет. Задачи по окружающему миру знакомят малышей с научными методами изучения мира. А в русском языке используются знакомые всем детям смайлики и повседневные фразы. Кстати, по каждому предмету можно включить озвучку: в первом классе еще не все дети умеют читать.

А вообще, зачем нужны олимпиады в началке? Не перебор ли это, не перегрузит ли и так загруженных новыми знаниями малышей?

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства города Москвы Ивана Ященко, интерес ребят к учебе и любознательность формируются как раз в начальной школе.

- В олимпиадах для начальной школы ребята соревнуются не друг с другом. Их соперники - наши интересные задачи, а сюжет каждой из них - взгляд на школьный предмет чуть с другой стороны, приглашение в удивительный мир науки. Каждая решенная задача - уже маленькая победа.

Организаторы олимпиады уверены: для малышей это возможность попробовать чуть глубже познакомиться со школьными предметами, "пощупать", что и как в них работает, порешать нестандартные задания. Это, безусловно, не замена основного образовательного процесса, а скорее дополнительная мотивация к познанию. В начальной школе олимпиады - не про выявление лучших, а про то, чтобы дети могли увидеть границы своих знаний, понять, способны ли они выйти за них и удивиться, что, оказывается, да, они могут гораздо больше.

Задания олимпиады для самых маленьких учеников - нестандартные. Почти в каждой нужно что-то передвигать, выбирать, закрашивать или соединять на экране

Задачи олимпиады - нестандартные, не похожие на те, что обычно дают на уроках. Чтобы найти решение, придется опираться не только на знания, но включить логику и сообразительность. Почти во всех заданиях нужно что-то передвигать, выбирать, закрашивать или соединять на экране.

Примеры заданий

Окружающий мир (3-й класс): На экране три рисунка, где изображены предметы из разных материалов - мел, гранит, малахит. Школьникам нужно "перетащить" верное название камня к нужному рисунку.

Русский язык (2-й класс): Принтер, который печатает ценники в кондитерской, подхватил вирус и перепутал буквы в словах. Расставь их в нужном порядке, чтобы получились слова.

Официально

Анастасия Зырянова, заместитель министра просвещения РФ:

- Наша страна - один из мировых лидеров по развитию олимпиадного движения. В нем участвуют дети самых разных возрастов. Это и Всероссийская олимпиада школьников - самое массовое интеллектуальное состязание для ребят, и большое разнообразие других олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов. Мы приветствуем проекты, которые дают школьникам еще больше возможностей для саморазвития и самореализации начиная с раннего возраста, повышают их мотивацию к учебе.

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