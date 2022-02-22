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22.02.2022 20:46
Рубрика: Власть

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР

Президент ответил на вопросы представителей СМИ, касающиеся ситуации на Донбассе: о признании Донецкой и Луганской народных республик, о мерах по их поддержке и, в случае необходимости, их защиты.

П.Зарубин: Павел Зарубин, телеканал "Россия".

Ваши вчерашние решения и заявления, они, конечно, вызвали очень бурную международную реакцию, целый шквал.

И конечно, много очень размышлений на тему о том, что Путин якобы хочет воссоздать Россию в границах Российской Империи. Вы уже сказали, что это не так, но это признание ДНР и ЛНР, оно в каких границах? Ведь Донецкая и Луганская области - это большие области, и там тоже живут русские люди.

И очевидный, конечно, тоже вопрос: а с Минскими соглашениями теперь что, на выполнении которых Россия на протяжении ровно семи лет настаивала?

И конечно, не могу не спросить о новости прямо последних минут. Совет Федерации только что одобрил Ваше обращение о применении Вооружённых Сил России за рубежом. Что по этому поводу Вы, может быть, нам можете сказать? Насколько масштабной может быть эта операция?

Спасибо большое.

В.Путин: Применение Вооружённых Сил за рубежом. Второе - границы ЛНР, ДНР. И Российская Империя, да?

П.Зарубин: И Минские договорённости - что теперь будет с Минскими договорённостями.

В.Путин: Начнём давайте с Минских договорённостей - с минского Комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, - так они звучат.

Мы не просто семь, почти восемь, лет этим занимались. Когда я говорю "мы", имею в виду Россию, и ваш покорный слуга был автором документов. И поэтому, хочу ещё раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер. Потому что это результат компромисса.

Под ними, под этими документами, стояли и подписи руководителей двух ранее не признанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук спецслужб Украины, сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет - это очевидная вещь, это просто прямое политическое убийство.

Но важно не это, а важно то, что под ними, под этими документами, стояли подписи руководителей этих республик, и мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, не просто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований и принимать участие не хотели в Минских договорённостях, и ставить подписи свои не хотели. Но всё-таки компромисс был найден, и это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.

Все эти годы, - как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета Безопасности, - усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю. Поэтому Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса - и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями.

Стенограмма дополняется

Источник: kremlin.ru

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