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22.02.2022 07:20
Рубрика: Общество

Терапевт Сапего: Как меняется давление при COVID-19

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

При острых респираторных заболеваниях артериальное давление не всегда остается постоянным, оно может как снижаться до опасного уровня, так и повышаться. Медики наблюдают эти явления в тех случаях, когда человек заразился коронавирусной инфекцией.

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Терапевт Георгий Сапего объяснил, что респираторные заболевания, как правило, сопровождаются повышением температуры тела. Обмен веществ из-за этого происходит в организме быстрее, чем обычно, сердце бьется чаще, а давление растет.

При тяжелом течении болезни, человек может чувствовать большую слабость, тогда тонометр покажет низкие цифры. Иногда давление падает из-за приема препаратов, которые "сбивают" температуру.

Зато нестероидные противовоспалительные лекарства, наоборот, могут повысить артериальное давление, так как они оказывают воздействие на почки. В интервью радио Sputnik Георгий Сапего рассказал, что врачи используют этот эффект, для повышения давления, если это необходимо.

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Резкое падение показаний тонометра должно насторожить больного. Если систолическое давление не превышает 90 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - 40, надо обратиться к медикам. Не исключено, что придется пройти лечение в стационаре.

После перенесенной инфекции, в том числе COVID-19, пациенты часто отмечают, что давление так и не вернулось к своим обычным показателям. Георгий Сапего утверждает, что с течением времени организм восстановится, а вместе с этим нормализуется и давление.

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