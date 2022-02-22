Терапевт Сапего: Как меняется давление при COVID-19

При острых респираторных заболеваниях артериальное давление не всегда остается постоянным, оно может как снижаться до опасного уровня, так и повышаться. Медики наблюдают эти явления в тех случаях, когда человек заразился коронавирусной инфекцией.

Терапевт Георгий Сапего объяснил, что респираторные заболевания, как правило, сопровождаются повышением температуры тела. Обмен веществ из-за этого происходит в организме быстрее, чем обычно, сердце бьется чаще, а давление растет.

При тяжелом течении болезни, человек может чувствовать большую слабость, тогда тонометр покажет низкие цифры. Иногда давление падает из-за приема препаратов, которые "сбивают" температуру.

Зато нестероидные противовоспалительные лекарства, наоборот, могут повысить артериальное давление, так как они оказывают воздействие на почки. В интервью радио Sputnik Георгий Сапего рассказал, что врачи используют этот эффект, для повышения давления, если это необходимо.

Резкое падение показаний тонометра должно насторожить больного. Если систолическое давление не превышает 90 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - 40, надо обратиться к медикам. Не исключено, что придется пройти лечение в стационаре.

После перенесенной инфекции, в том числе COVID-19, пациенты часто отмечают, что давление так и не вернулось к своим обычным показателям. Георгий Сапего утверждает, что с течением времени организм восстановится, а вместе с этим нормализуется и давление.