Ученые объяснили, какое мясо нужно есть для поддержания здоровья сердца

Красное мясо (свинина, говядина, баранина и другое) является важным источником железа, цинка и витаминов группы B, поэтому его можно и нужно употреблять. Однако в зависимости от того, в каком виде оно присутствует в рационе, мясо может как помочь, так и навредить. Исследование на этот счет провела кафедра общественного здоровья имени Наффилда Оксфордского университета.

Ученые решили проанализировать данные 13 исследований с участием 1,4 млн человек за последние 30 лет на тему питания и взаимосвязи рациона с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итоги говорят, что ежедневное употребление более 50 граммов непереработанного мяса и мясопродуктов повышает риск развития ишемической болезни сердца на 9%, а употребление более 50 граммов переработанного мяса (копченостей, вяленых, засоленных и конверсированных вариантов мяса) увеличивает этот риск еще в два раза - до 18%. Эти выводы касаются только красного мяса, в то время как белое мясо (то есть мясо птицы) никак не влияет на здоровье сердца, пишет Daily Express со ссылкой на исследование университета, опубликованное в журнале Food Science and Nutrition.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует гражданам не только уменьшить ежедневную порцию красного мяса, но и желательно избегать употребления переработанных вариантов типа сосисок, бекона, ветчины и салями, так как кроме проблем с сердцем это может вызвать и проблемы с желудочно-кишечным трактом, например привести в худшем случае к раку желудка.

Примечательно, что та же кафедра в Оксфордском университете сообщила, что по результатам ее другого исследования растительная диета не всегда может быть однозначным избавителем от сердечно-сосудистых заболеваний, если овощи в рационе присутствуют только в вареном виде. Положительный эффект может оказать только употребление сырых овощей, а также бобовых, цельного зерна, фруктов и орехов, пишет CNN со ссылкой на исследование. Однако при этом все равно следует делать поправку на образ жизни конкретного человека, его вредные привычки и физическую активность.

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