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22.02.2022 00:07
Рубрика: В мире

Украина продолжает наносить удары по Донбассу

Текст: Иван Сысоев

Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам Донецкой народной республики, сообщают в Народной милиции ДНР.

В ведомстве фиксируют факты артиллерийского обстрела жилых районов Донецка, в результате которых легкие ранения получила мирная жительница. Также в из-за разрыва снарядов поврежден гражданский автомобиль.

По данным Народной милиции, различные повреждения нанесены пяти жилым домам в Донецке, а также отмечаются перебои в работе газопровода низкого давления из-за чего прекращена подача газа в 35 жилых домах.

По данным Народной милиции, обстрелы осуществляются 54-й бригадой украинской армии.

Новые обстрелы Донецка проходят на фоне народного ликования, устроенного жителями города после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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