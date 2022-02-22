Украинская партия призвала Зеленского уйти в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" ("ОП-ЗЖ") опубликовала на своем сайте заявление, в котором призвала нынешнее украинское руководство уйти в отставку.

По словам депутатов Рады, "Зе-команда" предала своих избирателей, выбрала путь войны, отказалась от выполнения Минских соглашений, а также провалила задачу восстановления мира и возвращения Донбасса в состав Украины. "За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны", - говорится в заявлении партии.

Политики из "ОП-ЗЖ" считают первостепенной задачей предотвращение масштабного вооруженного противостояния в Донбассе исключительно дипломатическим путем. "Сегодня задача всех ответственных украинских граждан - сохранить страну, а не горстку политиканов при власти, принести мир и процветание на землю Украины", - подытоживают украинские депутаты.