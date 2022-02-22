Украинские диверсанты подорвали машину на трассе Донецк-Горловка

Три мирных жителя погибли в результате подрыва минно-взрывного устройства на трассе Донецк-Горловка, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированные источники, изначальной целью атаки украинских диверсантов была другая машина, в которой передвигался один из высокопоставленных командиров Народной милиции.

Как передает военный корреспондент Семен Пегов для RT, диверсанты "не вовремя произвели взрыв" и основной удар пришелся именно на гражданскую легковую машину, после чего она загорелась. При этом на трассе было заложено два фугаса, оба они сработали. Тегов также сообщает, что самодельные бомбы были начинены поражающими элементами.