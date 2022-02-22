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22.02.2022 00:01
Рубрика: Экономика

Утвержден порядок направления граждан на оплачиваемые общественные работы

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
С 22 февраля безработные могут трудоустраиваться на общественные работы через портал "Работа России" - вступает в силу соответствующий приказ минтруда. Для этого достаточно направить электронное заявление. Остальные данные будут загружаться в систему автоматически из баз ведомств.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Кроме того, приказ минтруда утверждает перечень оплачиваемых общественных работ. Например, безработные смогут временно работать вожатыми в детских лагерях. Их смогут отправлять на сбор урожая или на работы по восстановлению памятников и заповедных зон, привлекать к уходу за престарелыми, на обслуживание общественного транспорта.

Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. Должно учитываться состояние здоровья, возрастные, профессиональные и другие индивидуальные особенности. Общественные работы помогут увеличить доход тем, кто долго не может трудоустроиться, считают в минтруде. Их преимущество в том, что человек заключает с временным работодателем срочный трудовой договор, получает зарплату, размер которой не может быть ниже МРОТ (в 2022 году 13 890 рублей). Дополнительно ему может оказываться поддержка от центра занятости.

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оплачиваемых общественных работах, засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определении права на страховую пенсию. Также в этот период действуют соцгарантии: компенсация за неиспользованный отпуск, оплата больничных. Преимущественное право на участие в общественных работах предоставляется безработным, которые не могут найти работу больше шести месяцев.

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