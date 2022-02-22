В 2022 году студенты смогут получить грант в миллион рублей на стартапы

Сегодня стартует прием заявок от студентов на получение гранта в 1 миллион рублей, который они смогут использовать на развитие своих стартапов. Конкурс "Студенческий стартап" проводится в рамках нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", который организуют Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям и группой "ВЭБ.РФ".

- Согласно мировой статистике, каждый четвертый стартап рождается именно в университетах. Но в России этот показатель составляет всего три процента, - отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Основная цель господдержки студенческих стартапов в рамках нового федпроекта - стимулировать развитие молодежного предпринимательства, сделать университеты местом запуска и продвижения бизнес-идей. Будут "разыграны" гранты для 1 тысячи молодых студентов-предпринимателей. Размер каждого - 1 миллион рублей.

Первая волна приема заявок на конкурс "Студенческий стартап" продлится до 11 апреля 2022 года. Отбирать проекты будут по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Студент, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа. По словам Чернышенко, в будущем гранты смогут получить еще больше студентов: в 2023 году планируется поддержать уже 1,5 тысячи студентов, а в 2024 году - около 2 тысяч. До 2024 года правительство направит на эти цели 4,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер уточнил: в рамках проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году будет создано 15 пилотных университетских стартап-студий и 20 предпринимательских точек кипения. Всего из федерального бюджета на это будет направлено более 5 миллиардов рублей, а еще 2 с лишним миллиарда планируется привлечь из внебюджетных источников.

- Сегодня более чем у половины студентов есть желание открыть собственное дело, - подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Нужно дать амбициозным ребятам возможность раскрыть свой предпринимательский потенциал, создать условия для работы над первыми стартапами и привлечением инвестиций. Кроме грантов, начинающие предприниматели смогут также получить поддержку в виде годового академического отпуска, который смогут потратить на развитие бизнес-идеи.

Важно: бизнес-проект может быть индивидуальным и командным. В 2022 году из госбюджета будут выделены средства на программы поддержки студенческих предпринимательских команд и на предпринимательские Точки кипения в вузах.

Глава ведомства напомнил: в вузах сегодня действует программа "Стартап как диплом", когда студенты могут защищать в качестве выпускной квалификационной работы собственный реальный бизнес-проект или идею.

Подробнее о конкурсе на сайте.

Комментарии

Леонид Осипов, главный управляющий директор ВЭБ.РФ по технологическому развитию и инновациям:

- Формирование и стимулирование студенческой активности в создании технологических команд и стартапов должно стать одним из драйверов развития инновационной экономики - генератором "идей", которые потенциально могут быть поддержаны технологическими партнерами и инвесторами. Из таких студенческих команд и стартапов могут вырасти компании, способные решать серьезные технологические задачи в том числе в рамках стратегических инициатив социально-экономического развития страны, среди которых такие проекты, как "Беспилотные логистические коридоры", "Аэродоставка грузов", "Персональные медицинские помощники" и другие.

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям:

- Конкурс отлично подходит студентам, у которых есть лидерские качества и которые давно хотели начать свое дело. Они смогут стать руководителями собственных компаний и на практике понять, что такое настоящее технологическое предприятие, а грант позволит покрыть необходимые для создания и запуска затраты.