В Британии назвали продукты, повышающие риск ишемической болезни сердца

Новости

Умер народный артист России Олег Вавилов 20:14
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО было бы лучшим решением 20:13
Путин: Добро не должно быть бессильным 20:08
Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ 20:07
В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса 20:07
Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине 19:56
В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков 19:55
Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева 19:31
ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ 19:29
Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии 19:04
Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии 18:59
Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев 18:55
Застройщикам могут продлить сроки аренды земли 18:50
Лукашенко: Беларусь будет усиливать военное сотрудничество с Россией 18:48
В Москве пробки достигли девяти баллов 18:31
Лукашенко назвал обреченными попытки Запада навязать чужую волю постсоветским странам 18:27
В Кремле прокомментировали позицию Эрдогана по ДНР и ЛНР 18:23
Красный Крест обеспокоен дефицитом питьевой воды в ДНР 18:21
В Кремле восприняли с сожалением приостановку сертификации "Северного потока-2" 18:18
Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего 18:05
Легойда: РПЦ не может признавать государства, но уважает выбор народов 18:01
Умер режиссер "Королевы бензоколонки" Николай Литус 18:00
МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены 17:44
В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий ЛНР 17:41
Минстрой: Цифровизация снизит себестоимость жилья 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 18:49
Рубрика: Общество

В Британии назвали продукты, повышающие риск ишемической болезни сердца

Текст: Алексей Рыбин

Британские исследователи назвали ряд продуктов, которые на 18% повышают риск развития ишемической болезни сердца. К ним относятся колбасы, бекон, ветчина, салями и паштеты, сообщает Daily Express.

Исследование провели специалисты Оксфордского университета. В нем приняли участие в общей сложности более 1,4 миллиона человек. Состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

В итоге результаты показали, что увеличение потребления переработанного мяса на 50 г в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%. А каждые 50 граммов необработанного красного мяса в день повышают риск ишемической болезни на 9%.

Переработанным ученые назвали мясо, которое было законсервировано путем копчения, соления, соления или добавления консервантов - то есть, колбасы, бекон, ветчину, салями и паштеты.

Искусственный интеллект укажет на остеопороз и ишемическую болезнь сердца

"Если в настоящее время вы едите более 90 г красного или переработанного мяса в день, то департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании рекомендует вам сократить потребление до 70 г", - говорится в статье.

В то же время исследование не выявило четкой связи между повышенным риском ишемической болезни сердца и употреблением в пищу мяса птицы.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин подписал законы о ратификации соглашений о взаимопомощи с ДНР и ЛНР
Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро
Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших