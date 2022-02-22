В Британии назвали продукты, повышающие риск ишемической болезни сердца

Британские исследователи назвали ряд продуктов, которые на 18% повышают риск развития ишемической болезни сердца. К ним относятся колбасы, бекон, ветчина, салями и паштеты, сообщает Daily Express.

Исследование провели специалисты Оксфордского университета. В нем приняли участие в общей сложности более 1,4 миллиона человек. Состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

В итоге результаты показали, что увеличение потребления переработанного мяса на 50 г в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%. А каждые 50 граммов необработанного красного мяса в день повышают риск ишемической болезни на 9%.

Переработанным ученые назвали мясо, которое было законсервировано путем копчения, соления, соления или добавления консервантов - то есть, колбасы, бекон, ветчину, салями и паштеты.

"Если в настоящее время вы едите более 90 г красного или переработанного мяса в день, то департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании рекомендует вам сократить потребление до 70 г", - говорится в статье.

В то же время исследование не выявило четкой связи между повышенным риском ишемической болезни сердца и употреблением в пищу мяса птицы.