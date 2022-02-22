В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек

В результате сильного взрыва возле золотодобывающего предприятия на юго-западе Буркина-Фасо 59 человек погибли и более 100 получили ранения, сообщила национальная телекомпания страны РТБ.

По предварительной версии, взрыв был вызван химическими веществами, использовавшимися для обработки золота, хранившимися на этом месте. Первый взрыв произошел около 14:00, а когда люди начали спасаться бегством, за ним последовали другие.

Буркина-Фасо является самым быстрорастущим производителем золота в Африке и в настоящее время пятым по величине производителем на континенте, при этом золото является наиболее важным экспортным товаром страны. В отрасли занято около 1,5 миллиона человек, а в 2019 году ее стоимость составила около 2 миллиардов долларов.

Небольшие золотые рудники выросли за последние годы, и их насчитывается около 800 по всей стране. По данным базирующегося в Южной Африке Института исследований в области безопасности, большая часть золота контрабандным путем вывозится в соседние Того, Бенин, Нигер и Гану.