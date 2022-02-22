В ДНР не исключают провокаций Киева в отношении гражданских самолетов

Разведкой Донецкой народной республики фиксируется развертывание Киевом зенитных ракетных комплексов, которые могут быть использованы для спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя начальника Управления Народной милиции Эдуарда Басурина.

По словам представителя ДНР, разведка республики обнаружила позиции зенитных ракетных комплексов украинской армии в районах международных аэропортов в Киеве, Харькове, Черкассах. На стартовых позициях развернуты комплексы С-300 и "БУК-М1". Данное вооружение способно поражать воздушные суда на высоте до 22 километров в радиусе свыше 30 километров.

Также по сообщениям Народной милиции ДНР, украинская армия продолжает сосредоточение танков и реактивных системы залпового огня "Град" в районе Мариуполя на юге Донбасса, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР.