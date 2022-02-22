В Доме Ростовых представили биографию "красного Моцарта"

Легко на сердце от песни веселой - когда ее играет Максим Дунаевский. Легко, даже если все не так, если все иначе, но Максим Исаакович все еще за роялем, а собравшиеся вокруг рояля вместе поют эти прекрасные песни. В таком настроении и закончилась в Доме Ростовых на Поварской презентация книги "Исаак Дунаевский. Красный Моцарт", вышедшей только что в издательстве "Молодая гвардия".

Книга началась в 1996 году, когда Минченку, выпускнику ГИТИСа, театральному колумнисту и режиссеру, только что выпустившему в Театре Эстрады свой первый спектакль, предложили написать эту книгу о композиторе - в противовес царившей тогда в обществе ненависти к советскому прошлому. Дмитрия свели с Евгением Дунаевским, старшим сыном Исаака Осиповича, от бесед с которым к страницам рукописи протянулись километры магнитофонных пленок воспоминаний, автора допустили к семейным реликвиям - почти под всеми фотографиями в книге стоит подпись "архив Евгения Дунаевского".

- Эти люди вызывали у меня восторг, мне было безумно интересно писать, - вспоминал на встрече Дмитрий Минченок. - Всякий раз перед тем, как садиться за стол, я садился за фортепьяно и подбирал "Песню о веселом ветре" или "Летите, голуби".

В итоге получилась быстрая, летучая, легко читаемая книга, в которой историческое исследование перемежается красивым художественным вымыслом - о вере в романтизм, в людей, с мечтой о том, что талант может победить идеологию.

- Дима не просто биограф, он сочиняет Дунаевского, - говорил главный гость вечера, младший сын "красного Моцарта" композитор Максим Дунаевский, дополнивший первое издание книги воспоминаниями о папе, как о человеке, а не только музыканте. - Без любви к композитору и знания музыки, не проникнув в музыкальное сердце героя, такое было бы не написать.

Дмитрий и на презентации, больше похожей на моноспектакль, сочинял Дунаевского: играя за всех персонажей, рассказывал историю про Автандила, водителя Дунаевского, страшно близорукого и потому водившего "эмку" композитора по правилам езды на тракторе. Максим Исаакович тут же вспомнил, как он подражал другому отцовскому шоферу, Александру Семеновичу, "настоящему, в кожанке, перчатках" - ходил такой же разлапистой походкой, так же опирался на капот... А еще отец однажды усадил его в кабинете и запустил на полную громкость "Порги и Бесс" Гершвина со словами, что хорошую музыку нужно слушать только так.

Пьеса Дмитрия Минченка "Красный Моцарт" сейчас в репертуаре МХАТ им. Горького, а его новая версия может быть поставлена на одной из сцен Санкт-Петербурга: в конце концов, Исаак Дунаевский был в свое время музыкальным руководителем и главным дирижером Ленинградского мюзик-холла. Продолжается и совместная творческая работа Максима Дунаевского и Дмитрия Минченка: в архивах нашлись либретто Булгакова к опере "Рашель" и фрагменты музыки к ней. А в ближайших планах - камерный спектакль-хэппенинг "Путешествие", идея которого родилась прямо в ходе вечера