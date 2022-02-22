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22.02.2022 18:52
Рубрика: В мире

В Донецке почтили память первого главы ДНР

Текст: Елена Блоха ( Донецк)
22 февраля в Донецке почтили память первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. "Жаль, что Батя не дожил до этого дня", - говорили все люди, проехавшие на своих машинах с флагами России из центра города к месту захоронения Героя ДНР.
Фото: Татьяна Скрипец Фото: Татьяна Скрипец
Фото: Татьяна Скрипец

Решение таким образом отдать дань памяти Александру Владимировичу родилось спонтанно. Ночью на площади Ленина после того, как под сопровождение гимна Российской Федерации прогремел салют, кто-то из парней предложил: "А давайте завтра поедем на могилу к Захарченко. Он наверняка сейчас смотрит на нас с небес и радуется, что мы дожили до победного часа!"

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция

Уже утром по соцсетям кинули клич об автопробеге. Место сбора назначили тоже символическое - недалеко от бывшего кафе "Сепар", рядом с местом гибели первого главы ДНР. Участники акции украсили машины флагами Российской Федерации и направились по центральным улицам столицы ДНР по направлению к Ленинскому проспекту к водохранилищу "Донецкое море", рядом с которым кладбище, на котором покоится Александр Захарченко.

Изначально планировалось, что поедет машин десять, не больше. Но постепенно по пути следования к автопробегу присоединялись все новые и новые автомобили - всего около сотни..

Фото: Елена Блоха

На Аллее Героев встретили родителей первого главы ДНР -Тамару Федоровну и Владимира Николаевича.

"Саша отдал жизнь в борьбе независимость нашего родного края. В самые тяжелые периоды военного противостояния, когда Донецк находился под постоянными обстрелами, он искренне переживал за наших граждан и делал все возможное для наступления мира. Я думаю, он был бы счастлив отпраздновать эту победу с нами", - так выразил свои чувства отец Александра Захарченко.

В завершении участники пробега возложили цветы на могилу Героя ДНР.

В мире экс-СССР Украина Обострение ситуации в Донбассе

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