В ЕС определились с пакетом антироссийских санкций

Евросоюз принципиально уже согласовал пакет санкций в отношении России, который будет принят на неформальной внеочередной встрече министров иностранных дел стран-членов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как сообщается, европейские страны намерены ввести запрет импорта и экспорта товаров из Луганской и Донецкой народной республик. Кроме того, Евросоюз планирует отказаться признавать российские паспорта, выданные гражданам ДНР и ЛНР.

В Брюсселе также подчеркивают, что уже согласован список лиц и организаций, попадающих под санкции. Данный список разделен на "политиков, военных, распространителей дезинформации и экономических операторов".

По данным источников издания, в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС состоятся политические дебаты о ситуации, в ходе которых будет одобрен санкционный пакет. Окончательная формализация рестрикций ожидается в Брюсселе до конца дня.