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Рубрика: В мире

В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине

В ООН обеспокоены происходящим на востоке Украины, и как эти события скажутся на переговорах всех заинтересованных сторон.

"В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог", - сказала на заседании Совета безопасности ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Переговоры - единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками", - добавила она (цитата по РИА Новости).

Напомним, срочное заседание СБ ООН после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик началось в 5 утра по московскому времени.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Обострение ситуации в Донбассе

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