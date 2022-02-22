В Пхенчхане открылся международный Форум мира

В южнокорейском Пхенчхане открылся 4-й международный Форум мира-2022. Главной темой мероприятия стало развитие добрососедских отношений с Северной Кореей, а потому девизом стала фраза: "Мир - здесь и сейчас!".

На форуме, в рамках которого пройдут пять общих и 33 отдельные тематические сессии, будут обсуждаться самые разные вопросы, касающиеся развития спорта, туризма, культурных обменов, экономики, мер по укреплению мира и доверия между различными странами, включая Юг и Север Кореи. Особое внимание будет уделено месту и роли молодежи в развитии взаимопонимания и сотрудничества.

В ходе приветственного слова министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён вспомнил "пхенчханскую весну 2018 года", когда после участия КНДР в ОИ-2018 стремительно стали развиваться межкорейские отношения. "Мы еще раз подчеркиваем наш принцип, что мы не пытаемся достичь объединения путем поглощения другой части Кореи, мы не выдвигаем каких-либо предварительных условий, а потому были бы рады, если бы Пхеньян вернулся за стол переговоров", - сказал Ли, выразив надежду, что вновь наступит момент, когда Юг и Север будут вместе действовать на международной арене и сотрудничать.

"Мы все до сих пор помним и тронуты теми моментами, когда спортивные делегации Юга и Севера Кореи шли вместе, под одним флагом, на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане", - отметил в приветственном видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, высоко оценив вклад и усилия Форума мира в Пхенчхане в укрепление взаимопонимания между народами планеты.

Отметим, что Пхенчхан, который четыре года назад принимал зимнюю Олимпиаду-2018, уже через два года вновь будет украшен олимпийской символикой, так как в 2024 году здесь же, а также в соседнем Канныне пройдут зимние юношеские Олимпийские игры (ЮОИ). Организаторы намерены использовать этот праздник спорта для укрепления добрососедских отношений с Северной Кореей и предложить Стране чучхе совместно провести ЮОИ-2024.

Четвертый международный Форум мира в Пхенчхане продлится три дня и закончит свою работу 24 февраля.