Новости

ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3% 09:41
Захарова: РФ готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ 09:27
Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов" 09:24
В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку 09:16
Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля 09:09
Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля 09:09
В Пхенчхане открылся международный Форум мира 08:33
Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения 08:31
Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню 08:07
Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР 07:37
Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей 07:25
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине 07:06
Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения 06:30
Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 08:33
Рубрика: В мире

В Пхенчхане открылся международный Форум мира

Текст: Олег Кирьянов (Пхенчхан)
В южнокорейском Пхенчхане открылся 4-й международный Форум мира-2022. Главной темой мероприятия стало развитие добрососедских отношений с Северной Кореей, а потому девизом стала фраза: "Мир - здесь и сейчас!".
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета

На форуме, в рамках которого пройдут пять общих и 33 отдельные тематические сессии, будут обсуждаться самые разные вопросы, касающиеся развития спорта, туризма, культурных обменов, экономики, мер по укреплению мира и доверия между различными странами, включая Юг и Север Кореи. Особое внимание будет уделено месту и роли молодежи в развитии взаимопонимания и сотрудничества.

Фото: Jung Yeon-je/ AFP
В Южной Корее официально стартовала президентская предвыборная кампания

В ходе приветственного слова министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён вспомнил "пхенчханскую весну 2018 года", когда после участия КНДР в ОИ-2018 стремительно стали развиваться межкорейские отношения. "Мы еще раз подчеркиваем наш принцип, что мы не пытаемся достичь объединения путем поглощения другой части Кореи, мы не выдвигаем каких-либо предварительных условий, а потому были бы рады, если бы Пхеньян вернулся за стол переговоров", - сказал Ли, выразив надежду, что вновь наступит момент, когда Юг и Север будут вместе действовать на международной арене и сотрудничать.

"Мы все до сих пор помним и тронуты теми моментами, когда спортивные делегации Юга и Севера Кореи шли вместе, под одним флагом, на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане", - отметил в приветственном видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, высоко оценив вклад и усилия Форума мира в Пхенчхане в укрепление взаимопонимания между народами планеты.

Отметим, что Пхенчхан, который четыре года назад принимал зимнюю Олимпиаду-2018, уже через два года вновь будет украшен олимпийской символикой, так как в 2024 году здесь же, а также в соседнем Канныне пройдут зимние юношеские Олимпийские игры (ЮОИ). Организаторы намерены использовать этот праздник спорта для укрепления добрососедских отношений с Северной Кореей и предложить Стране чучхе совместно провести ЮОИ-2024.

Четвертый международный Форум мира в Пхенчхане продлится три дня и закончит свою работу 24 февраля.

В мире Восточная Азия Южная Корея Международные организации ООН

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений