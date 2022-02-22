В регионах организуют бесплатную правовую поддержку для граждан ЛНР и ДНР

"Территориальным управлениям Министерства юстиции России будет поручено совместно с руководством регионов и государственными юридическими бюро организовать работу по оказанию оперативной правовой помощи прибывающим из Донбасса гражданам", - сообщил он.
Уже начали оказывать помощь первые мобильные бригады государственных юридических бюро.
Как рассказали в Министерстве юстиции, три специально оборудованных для выездных консультаций автомобиля со специалистами государственных юридических бюро из Волгоградской, Тамбовской областей и Краснодарского края будут перемещаться между пунктами временного размещения эвакуированных граждан. Уже проведены первые консультации.
"Огромное значение имеет оперативная юридическая помощь людям, которым пришлось покинуть свой дом", - подчеркнул Максим Бесхмельницын.
По его словам, сейчас основные вопросы, с которыми обращаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР, это оформление статуса временного убежища, получение выплат, вопросы получения гражданства, регистрации, возможности трудоустройства и другие.