В регионах организуют бесплатную правовую поддержку для граждан ЛНР и ДНР

Заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын сообщил, что во всех регионах, в которые прибывают граждане ЛНР и ДНР, для них будет организована бесплатная правовая поддержка. Ее будут оказывать квалифицированные юристы.

"Территориальным управлениям Министерства юстиции России будет поручено совместно с руководством регионов и государственными юридическими бюро организовать работу по оказанию оперативной правовой помощи прибывающим из Донбасса гражданам", - сообщил он.

Уже начали оказывать помощь первые мобильные бригады государственных юридических бюро.

Как рассказали в Министерстве юстиции, три специально оборудованных для выездных консультаций автомобиля со специалистами государственных юридических бюро из Волгоградской, Тамбовской областей и Краснодарского края будут перемещаться между пунктами временного размещения эвакуированных граждан. Уже проведены первые консультации.

"Огромное значение имеет оперативная юридическая помощь людям, которым пришлось покинуть свой дом", - подчеркнул Максим Бесхмельницын.

По его словам, сейчас основные вопросы, с которыми обращаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР, это оформление статуса временного убежища, получение выплат, вопросы получения гражданства, регистрации, возможности трудоустройства и другие.