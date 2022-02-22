В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела поселка Желобок со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС заявление представительства народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 15:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - гласит текст заявления представительства ЛНР.

Сообщается, что ВСУ использовали в ходе обстрела минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие. Всего, по данным представительства ЛНР за сутки произошло 27 обстрелов.