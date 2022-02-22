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Текст:   Татьяна Замахина 
16:24 22.02.2022

В России изменят правила выбора управдомов

Сейчас управляющую домом организацию могут выбрать 25% жильцов, однако депутаты решили, что голосовать должны не менее половины. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, назначать управляющую компанию будут, если за нее проголосовали более 50% всех жильцов. Это именно процент не от присутствующих на собрании, а от общего количества собственников квартир.

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Сейчас прописано так: выбрать управляющую компанию можно, если за нее проголосовало не менее 50% жильцов, участвующих в общем собрании собственников. При этом в таком собрании должны участвовать не менее половины собственников. По словам зампреда Комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, получается, что достаточно 25% голосов всех жильцов, что явно мало.

"Это приводит к тому, что в доме может появиться несколько различных групп, каждая из которых будет выбирать свою управляющую организацию", - пояснила депутат.

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