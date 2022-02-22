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22.02.2022 21:03
Рубрика: Общество

В России стартовал марафон здорового образа жизни

Текст: Ирина Невинная
Россия догоняет США и Канаду, лидирующих по доле населения, страдающей ожирением. Накануне ежегодно отмечаемого Всемирного дня борьбы с ожирением в нашей стране стартовал Всероссийский марафон здорового образа жизни - начало важного мероприятия анонсировала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
Фото: Instagram.com/sacoolina/ Фото: Instagram.com/sacoolina/
Фото: Instagram.com/sacoolina/

Как отметила профессор Мокрышева, в настоящее время избыточным весом страдает более 15% населения Земли. Лидируют по этим заболеваниям США и Канада. В России ситуация обстоит чуть лучше, но в последние годы она стойко ухудшается.

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"За последние 40 лет количество случаев ожирения среди взрослого населения выросло почти в три раза, а среди детей - в пять раз. Эта статистика заставляет все медицинское сообщество по-новому взглянуть на данную проблему. На мой взгляд, сегодня она приобрела масштаб государственной", - заявила глава НМИЦ эндокринологии.

Главная причина происходящего - глобальное распространение нездорового образа жизни и неправильного питания. Об этом свидетельствует и резкий рост детского ожирения - это означает, что ребенок с самого рождения находится в условиях, не обеспечивающих его нормального развития. Причем это характерно не только для России - по прогнозам ВОЗ к 2030 году почти половина жителей планеты (41%) будут иметь избыточный вес.

"При развитии метаболических нарушений резко возрастает заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа, увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, артериальной гипертензии, растет частота бесплодия.", - перечислила основные последствия ожирения Наталья Мокрышева.

Она подчеркнула, что проблема вышла на столь серьезный уровень, что это ставит под угрозу выполнение национальных целей, в том числе, и демографической программы.

Фото: iStock
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"По этой причине врачи-эндокринологи и всё экспертное сообщество, занимающееся ведением пациентов с избыточным весом и метаболическими нарушениями, объединяют усилия в общей масштабной программе под названием "Всероссийский марафон здорового образа жизни". Объявляем старт этой акции", - сообщила директор НМИЦ эндокринологии.

Марафон пройдет во всех регионах и городах под единым девизом: "Объединив усилия - победим ожирение". В его программе спортивные соревнования и кулинарные мастер-классы, направленные на формирование правильного подхода к еде, медицинские мероприятия - календарь событий представлен на официальном сайте НМИЦ эндокринологии. Как ожидается, акция завершится 3 октября 2022 года в Международный день врача (International Doctor"s Day).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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