В Совфед поступило обращение президента об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом

В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами ее территории. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании 22 февраля.

"Уважаемые сенаторы, в Совет Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ. В соответствии с частью 3 статьи 51 Регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", - сообщила Матвиенко.

Она добавила, что обращение рассмотрели комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по международным делам, а также на Совете палаты.