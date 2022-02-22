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22.02.2022 18:56
Рубрика: Власть

В Совфед поступило обращение президента об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом

Текст: Дмитрий Гончарук
В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами ее территории. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании 22 февраля.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Уважаемые сенаторы, в Совет Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ. В соответствии с частью 3 статьи 51 Регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", - сообщила Матвиенко.

Она добавила, что обращение рассмотрели комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по международным делам, а также на Совете палаты.

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