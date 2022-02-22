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Рубрика: Власть

В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет

Текст: Дмитрий Гончарук

По экспертным оценкам, консолидированный ущерб Донецкой и Луганской народным республикам составил 1,5 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. "Такая сумма сложилась за восемь лет блокады, рестрикций, обстрелов и других ограничений, который создал киевский режим по отношению к двум республикам", - приводит слова Рябухина пресс-служба Совфеда.

Ранее во вторник верхняя палата парламента вслед за Госдумой ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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