В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет

По экспертным оценкам, консолидированный ущерб Донецкой и Луганской народным республикам составил 1,5 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. "Такая сумма сложилась за восемь лет блокады, рестрикций, обстрелов и других ограничений, который создал киевский режим по отношению к двум республикам", - приводит слова Рябухина пресс-служба Совфеда.

Ранее во вторник верхняя палата парламента вслед за Госдумой ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.