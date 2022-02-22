В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов

В США представлен законопроект, который может помочь сократить количество пластиковых отходов, образующихся при совершении покупок в интернете. Член законодательного собрания штата Нью-Джерси Джон МакКеон сказал, что подумал о законопроекте после того, как получил небольшой предмет в гигантской коробке, наполненной пластиковой упаковкой.

Только в 2020 году неустойчивые методы доставки в интернет-магазинах в США привели к образованию почти полутора миллиарда килограмм пластиковых отходов, уточняет ABC.

Законопроект МакКеона запрещает крупным интернет-компаниям и крупным розничным торговцам в Нью-Джерси использовать коробки, которые более чем в два раза превышают объем отправляемого товара. Ритейлеры могут быть оштрафованы на сумму от 250 до 500 долларов за каждое нарушение.

Законопроект передан на рассмотрение в комитет штата по окружающей среде и твердым отходам. Если он будет принят, то станет первым в своем роде в CША.