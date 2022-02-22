Вакцину для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане

Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение вакцины для подростков "Спутник М". Напомним, ранее эта страна также одной из первых стала выпускать взрослую вакцину "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В отличие от препаратов некоторых зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован учеными НИЦЭМ имени Гамалеи специально для подростков, напомнили вчера в РФПИ. Состав взрослой и детской вакцин идентичен, но концентрация аденовирусных частиц в "Спутнике М" уменьшена в пять раз, с учетом особенностей формирования иммунной защиты у детей. Вакцина прошла клинические исследования - у участников-добровольцев не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с ее применением.

В то же время в ВОЗ высказывают осторожные предположения, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может сойти на нет уже в нынешнем году. Правда, при условии, что тренд мутирования вируса не поменяется после "омикрона" и не приведет к появлению более агрессивных и патогенных штаммов. Об этом сообщила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, "пандемия COVID-19, скорее всего, закончится до конца текущего года". Но при этом эксперт оговорилась, что ученые дают такой прогноз с "осторожным оптимизмом".