Археологи выяснили, как к Тутанхамону попал "внеземной" кинжал

Команда археологов из Японии провела рентгеновское исследование знаменитого железного кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона. Сравнительный анализ с другими подобными предметами того времени, а также изучение письменных источников позволили предположить, что этот артефакт являлся семейной реликвией, переданной Тутанхамону в дар.

Об исследовании коротко рассказывает Gizmodo, а полную версию работы можно найти в журнале Meteoritics & Planetary Science. В 2016 году была опубликована работа археологов, доказавшая, что знаменитый кинжал был выкован из метеоритного железа.

В этом нет ничего удивительного, так как во времена Тутанхамона люди практически не знали природного железа. Железный век начался спустя столетие после его смерти. Цивилизации по всему миру при этом широко использовали метеоритное железо для изготовления различных предметов.

Исследование 2016 года лишь подтвердило существование такой практики. Однако до последнего времени неразрешенными оставались вопросы о том, из какого именно метеорита было добыто железно для кинжала Тутанхамона, где и кем это оружие было выковано?

Ответы на эти вопросы и искали ученые в новом исследовании. Они установили, что кинжал был изготовлен методом низкотемпературной ковки. При этом археологи практически уверены в том, что выкован он был не в Египте.

"Чтобы понять изготовление и происхождение кинжала, мы провели бесконтактный неразрушающий двухмерный химический анализ кинжала", - рассказал соавтор исследования Томоко Араи, исследователь из Технологического института Чиба в Японии.

Ученым удалось составить детальную молекулярную "карту" лезвия. В этом помогло рентгеновское сканирование, которое позволило выявить концентрации железа, никеля, марганца и кобальта. А в темных пятнах на самом лезвии исследователи нашли серу, хлор, кальций и цинк. Получился своего рода химический узор.

Сравнение этого узора с данными о других метеоритах показало, что кинжал был выкован из октаэдрита - представителя самой распространенной группы железных метеоритов. Окончательно это предположение было доказано, когда ученые сравнили узор на кинжале Тутанхамона с узором на древних японских мечах, выкованных их железного метеорита Сирахаги. Они оказались очень похожими друг на друга.

Авторы научной статьи также пишут, что подобный узор исчезает, если железо нагреть до очень высокой температуры. Однако у кинжала Тутанхамона он не исчез. Это говорит о том, что кинжал был выкован при относительно низкой температуре - менее 950 градусов по Цельсию.

Далее исследователи проанализировали содержание текстов, найденных археологами на глиняных табличках возрастом около 3400 лет, известных как "Письма Амарны". Они представляют собой дипломатическую переписку высших деятелей Древнего Египта в середине XIV века до нашей эры. В этих "письмах" упоминается железный кинжал в золотых ножнах, который был подарен Аменхотепу III. Подобные предметы в то время были огромной редкостью, поэтому исследователи предполагают, что речь в текстах идет именно о кинжале Тутанхамона.

Как же он попал в руки юного фараона? Дело в том, что Аменхотеп III был дедом Тутанхамона, то есть кинжал мог достаться внуку по наследству как семейная реликвия. Сам же клинок был подарен Аменхотепу III королем Митанни, когда фараон женился на его дочери. Митанни было древним хурритским государством, располагавшимся на территории современной Турции. Еще один аргумент в пользу этой гипотезы: драгоценные камни в рукояти кинжала были скреплены специальным известковым раствором. Он широко использовался в Митанни, но не использовался в Древнем Египте.