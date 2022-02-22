Военный эксперт Литовкин рассказал, какие силы может использовать Украина в Донбассе

- Давайте посмотрим, что за силы Украина может попытаться использовать в Донбассе. По конкретным видам и родам войск. Ее сухопутные войска хотя и представлены в основном еще советской техникой - танками, бронемашинами, реактивными системами залпового огня, артиллерией, ракетными комплексами. Но это достаточно хорошая техника. А главное, ее много, и владеют ею украинские военные достаточно профессионально. Не забывайте, что многие их командиры сначала учились по советским уставам и наставлениям и лишь затем перешли на натовские стандарты. Даже если представить, что в этом конфликте сухопутчикам отведена роль огневого и броневого "вала", слабым он никому не покажется. Тем более с учетом большого количества противотанковых и других средств, которым в последние недели Запад буквально напичкивал ВСУ.

А вот кто действительно представляет настоящую угрозу, так это силы специальных операций, разведывательно-диверсионные группы. Они прошли очень хорошую подготовку у иностранных инструкторов, их оснастили по последнему слову военных технологий. Судя по событиям последних дней, на этот спецназ в Киеве сделали большую ставку. Посмотрите, кто, по сообщениям того же Эдуарда Басурина, устроил диверсии в Донецке и Луганске, на станциях в Донбассе, подорвал склад с боеприпасами, кто организовал провокацию на нашей территории в Ростовской области. Они, эти самые подготовленные западными инструкторами спецназовцы. Могу предположить, что им на начальном этапе конфликта уготована главная роль. Нарушить систему связи и управления, что-то взорвать, обесточить и обезводить Донбасс, внести панику среди населения. А там дело продолжат обычные ВСУ. Чем не тактика.

И еще один важный, на мой взгляд, момент. Эти парни - настоящие профессионалы. Столкнувшись с серьезным сопротивлением и с ответным ударом, они, думаю, не побегут, как когда-то из Южной Осетии и Абхазии побежали грузинские военные. Отморозки из нацбатов наверняка дадут деру. А эти вряд ли. Такой фактор стоит тоже обязательно учитывать.

Боевая авиация у Киева не самая лучшая. Да, имеются относительно современные самолеты типа штурмовиков Су-25 и истребителей Су-27. Но, во-первых, насколько знаю, в боеготовом состоянии их не так много. А во-вторых, на этих самолетах стоят российские двигатели, которые уже много лет как положено не обслуживались, там не менялись запчасти. То есть, на мой взгляд, говорить о широком и эффективном использовании тактической авиации в случае дальнейшего обострения конфликта в Донбассе, наверное, не стоит.

Другое дело, армейская авиация - боевые вертолеты. Таких у украинцев хватает, и они действительно могут представлять серьезную опасность - и в качестве ударно-огневых средств, и в роли транспорта для быстрой доставки в нужные места военнослужащих ВСУ. Однако тут стоит учитывать такой нюанс. Даже если не брать во внимание боевые возможности нашей армии, противостоять вертолетам способны сами ополченцы Донбасса.

Я, например, не исключаю наличие у них переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Стрелы-М" или даже более современной "Иглы". На территории непризнанных республик с советских времен осталось много военных складов, и почти ничего не известно, что там находится. Что оружие и боеприпасы - понятно. Но какого рода оружие, это вопрос. Вполне возможно, что ПЗРК там тоже имеются. Иными словами, в Донбассе есть чем бороться и кому бороться с боевой авиацией Украины.

Про ВМС Украины вообще говорить нечего. Выйти немногочисленным катерам из Азовского моря никто не позволит. А такого вооружения, которое могло бы доставать с мест их базирования до Донбасса, на этих катерах просто нет. Была информация, что Киев собирается закупать какие-то морские ракеты у Великобритании. Но дальше планов, похоже дело не пошло. Так что участие ВМС в этом вооруженном конфликте можно исключить.

Подготовил Юрий Гаврилов