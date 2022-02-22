Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР

Украинские военные за три часа трижды обстреляли территорию Донецкой народной республики.

В 23:20 по населенному пункту Озеряновка было выпущено семь мин и десять гранат. В 01:55 целью подразделений ВСУ стал населенный пункт Таврическое, а в 02:45 - Петровское.

Силовики использовали запрещенные Минскими соглашениями мины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Добавим, что поздно вечером 21 февраля звуки обстрелов стихли в Донецке и Макеевке. Тишина установилась и в Луганске. Огонь со стороны ВСУ прекратился.